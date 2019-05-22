تحقيق سري لشبكة سي إن إن يكشف جرائم الميليشيات بحق المدنيين

كشف تحقيق سري لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية جرائم ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين والمتمثل بإساءة معاملة الملايين من أبناء الشعب اليمني .

ويبدأ التحقيق من مديرية بني قيس، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بعرض صورة لطفلة رقيقة، عمرها عامان، ما زالت تحبو، اسمها إسهام بشير، يحاول العالم مساعدتها هي ونحو 16 مليون شخص يتعرضون للمجاعة في اليمن عن طريق إرسال المعونات الغذائية.

ولكن، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة وتقارير «سي إن إن» من أرض الواقع، فإن بعضاً من تلك الشحنات الغذائية يقوم عناصر الحوثي، الموالون لإيران، بسرقتها على نطاق أكبر بكثير مما تم الإبلاغ عنه من قبل.

في العام الماضي، كشفت الأمم المتحدة فقد نحو 1% من المساعدات، مع الإقرار بوجود نطاق واسع من إساءة المعاملة.

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ولكن توصل التحقيق السري لشبكة «سي إن إن» إلى أن عشرات المناطق في اليمن، التي دمرتها الحرب تسلمت المعونات الغذائية على الأوراق فقط، وأن الآلاف من الأسر المتضررة لم تصلها المعونات على أرض الواقع.

وتحوم الشبهات، بحسب شكوك الأمم المتحدة، بأن شحنات المعونات الغذائية يتم تحويلها إلى عناصر ميليشيات الحوثي ومؤيديهم بدلاً من الأطفال الذين يتضورون جوعاً، وينكر الحوثيون ومسؤولوهم ارتكاب هذه الجريمة، بل إن مدير تنسيق المساعدات الحوثي وصف تلك المزاعم بأنها «جنونية».

فعلى سبيل المثال، لم تتلق إسهام عصام ولا أهل بني قيس في شمال غرب اليمن، إحدى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الحوثي المتمردة، أي حبوب أو زيت للطهي أو غيرها من إمدادات المساعدات لأسابيع وأسابيع. إنهم لا يتضورون جوعا، لكن يعاني الأطفال من أعراض سوء التغذية، الأمر الذي سيقلل من نمو أجسادهم وعقولهم ويجعلهم عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض.