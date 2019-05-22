شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : إصابة الإعلامي شايف الحدي بجروح جراء إنفجار لغم ارضي بسيارته..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيب الإعلامي شايف الحدي بشضايا في جسمه وهو يؤدي مهمته الاعلامية في جبهة قعطبة جراء لغم ارضي . وقالت المصادر ان الحدي اصيب إثر تعرض سيارته للغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في الطريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الضالع : إصابة الإعلامي شايف الحدي بجروح جراء إنفجار لغم ارضي بسيارته..صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.