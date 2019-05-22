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عدن - ياسمين التهامي - بالاسم والصورة.. الإعلان عن مصرع أحد أبرز القيادات العسكرية الحوثية في معارك شمال الضالع – (الصورة بالداخل)

لقي قيادي بارز في ميليشيا الحوثي مصرعه، اليوم، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في شمال محافظة الضالع جنوب اليمن .

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وقال مصدر ميداني إن قائد ما يسمى بـ”الامن المركزي” سفيان الشريفي الملقب بـ”أبوحرب” لقي مصرعه خلال المواجهات الدائرة في منطقة حجر شمال الضالع.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها للقيادي الحوثي،الشريفي، قبل وعقب مقتله.

وكانت قوات الجيش اعلنت مطلع الاسبوع الجاري تحرير مديرية قعطبة بالكامل بعد أن كانت سيطرت عليها ميليشيا الحوثي مطلع مايو الجاري.