شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني ينهار بشكل كبير أمام الدولار والسعودي .. ومراقبون يتوقعون وصوله إلى هذا السعر..!؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

شهدت أسواق الصرف اليوم ، انهيار كبير للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وسجل الدولار ارتفاعاً هو الأعلى منذ شهرين.

ويتوقع مراقبين استمرار انهيار العملة حتى عيد الفطر المبارك، ووصول الدولار إلى 600 ريال يمني، في ظل عدم وحود إصلاحات حقيقة، واستمرار الحرب.

تحديث من محلات الصرافة لأسعار العملات أمام الريال اليمني

العملة سعر البيع سعر الشراء

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الدولار الأمريكي` 544 556

الريال السعودي 145 148

الدرهم الإماراتي 147 150

اليورو الأوروبي 594 602