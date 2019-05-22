رئيس الوفد الوطني يرد على ناطق التحالف السعودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

قال رئيس الوفد الوطني، محمد عبدالسلام، إن ما قبل العمليات الأخيرة وما قبلها وما سيأتي منها ممارسةٌ مشروعة لحق الدفاع عن النفس، في إشارة إلى عمليات الطيران المسير ضد أهداف حيوية داخل السعودية التي تقود العدوان على اليمن.

وأوضح عبدالسلام في تغريدة له أن حديث ناطق التحالف عن العمليات كخطر يهدد الأمن العالمي مردود عليه، مشيرا إلى أن تحالف العدوان هو من يهدد الأمن والإستقرار في المنطقة.

وأضاف ” أن مشعل النار ابتداءً هو الذي سيكتوي بها وهو من يهدد الأمن والاستقرار ولن ينجو منها إلا بوقف العدوان ورفع الحصار.”