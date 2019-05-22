شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 مدنيين من أسرة واحدة بقصف مدفعي للميلشيا جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل ميلشيا الحوثي الارهابية قصف التجمعات السكانية المدينة بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في محافظة الحديدة غربي البلاد. وقصفت ميلشيا الحوثي الارهابية امس الثلاثاء بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة منازل مواطنين في مديرية حيس جنوبي المحافظة. Advertisements وأسفر القصف المدفعي للميلشيا عن إصابة أربعة مدنيين من أسرة واحدة، طال منزلهم. وتقصف ميلشيا الحوثي الانقلابية بشكل مستمر وعشوائي بالمدفعية والأسلحة الرشاشة عدد من قرى ومناطق محافظة الحديدة الواقعة الى الجنوب والمكتظة بالمدنيين



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