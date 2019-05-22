شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الحكومية تواصل التوغل في الصفراء بصعدة والمليشيا الحوثية تتكبد خسائر فادحة..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة الدفاع اليمنية، إن قواتها تواصل التوغل في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، وكبدت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران خسائر فادحة عدداً وعتاداً.

وأوضحت الدفاع على موقعها الرسمي، إن وحدات من الجيش نفذت عملية نوعية هجومية ضد تحصينات ميليشيا الحوثي الإرهابية بمديرية الصفراء.

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وأكدت أن العملية أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الإرهابية.

وخلال اليومين الماضيين شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة على مواقع وتحركات لميلشيا الحوثي في المنطقة ذاتها من المديرية، حيث أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميلشيا، وتدمير آليات وأطقم وأسلحة.



