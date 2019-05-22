رصد بخروقات مليشيا الحوثي في الحديدة ومنطقة الجاح خلال الساعات الماضية..! – (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - تواصلت خروقات المليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار في الحديدة، حيث أعلن الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية -حراس الجمهورية عن أبرز تلك الخروقات في مدينة الحديدة ومنطقة الجاح ليوم الثلاثاء 21 مايو 2019 وعلى النحو التالي: - الساعة 01:05 فجرا.. المليشيات الحوثية تطلق النار بكثافة من أسلحة رشاشة عيار 14.5 صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة. - الساعة 04:10 فجرا.. قناصة المليشيات الحوثية المتمركزة في منازل المواطنين تطلق النار صوب المقاومة المشتركة في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة. - الساعة 04:14 فجرا.. المليشيات الحوثية تكثف إطلاق النار من أسلحة رشاشة عيار 14.5 و12.7 صوب الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين داخل مدينة الحديدة. - الساعة 05:06 فجرا .. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تطلق النار من أسلحة رشاشة عيار 14.5 و12.7 صوب قرى المرازيق ومزارع النخيل في الجاح. - الساعة 05:08 فجرا.. قناصة المليشيات الحوثية المتمركزة في منازل المواطنين في محيط جولة يمن موبايل تعاود إطلاق النار صوب المقاومة المشتركة في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة. Advertisements - الساعة 07:30 صباحا.. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تواصل إطلاق النار من أسلحة رشاشة عيار 12.7 ومعدلات شيكي صوب مواقع المقاومة المشتركة في الجاح. - الساعة 07:54 صباحا.. رصد تعزيزات وتحركات وتجمعات مسلحة للمليشيات الحوثية قرب خطوط التماس في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة. - الساعة 07:59 صباحا.. الميليشيات الحوثية تطلق قذيفة هاون صوب الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة. -الساعة 11:03 ظهرا.. رصد تحركات وتجمعات آلية مسلحة وتعزيزات للمليشيات الحوثية صوب خطوط التماس في شارعي صنعاء والخمسين ومحيط مدينة الصالح داخل مدينة الحديدة. - الساعة 09:40 مساء.. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تواصل إطلاق النار عيار 12.7 ومعدلات شيكي صوب قرى المرازيق في الجاح. - الساعة 07:50 مساء.. المليشيات الحوثية تعاود إطلاق النار بكثافة من أسلحة رشاشة عيار 14.5و12.7 وسلاح القناصة صوب الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة.

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