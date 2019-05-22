شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يكشف عن هجوم جديد نفذه الحوثيون استهدف منشأة حيوية ومدنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي عن هجوم جديد شنته جماعة الحوثية عبر طائرة درون مفخخة حاول استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، إن المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات.



وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات.



وحذر العقيد المالكي بأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين وسيكون هناك وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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