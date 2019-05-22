شكرا لقرائتكم خبر عن اسرة محافظ تعز السابق تصدر بيان هام بشأن الاعتداءات على منازلهم واهاليهم من قبل الاصلاح (نص البيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت اسرة محافظ تعز السابق بيان بشأن الاعتداءات المتكررة من قوات حزب الاصلاح على مسامنهم واهاليهم وفيما يلي نص بيان:

مساء يوم السبت :18/5/2019 تعرَّضت منطقةجبأ،مديريةالمسراخ،لهجوم نفذته المئات من عناصر تنتمي لمليشياحزب التجمع اليمني للإصلاح استخدمت فيه مختلف انواع الأسلحةالخفيفة والمتوسطة لترتكب في حق الاهالي جرائم اقل مايمكن وصفهابالجرائم ضدالإنسانيةواعمال إرهابية تهددالأمن والسلم الإجتماعي في المنطقة .

بدأت تلك الجرائم بعد صلاة المغرب عندماقامت مجموعة من تلك العناصر الإجرامية بعمل كمين للشهيد/فيصل عبدالجليل محمود عبدالحميد عندماكان خارجاًمن منزله الكائن في قرية الدمنة وإطلاق النارعليه بكثافة بقصد قتله فنتج عن ذلك إصابته بطلقة نارية في رجله اليمنى ومقتل إثنين من المهاجمين ، وعقب الواقعة مباشرة أسعف الشهيد إلى مركزالمديرية وأبلغ إدارة أمن المديرية بما حدث فتم حجزه في إدارة الأمن في الوقت الذي كان المئات من من افرادتلك المليشيا الإجرامية قدباشرت الهجوم على المنطقة مستهدفةالمنازل وساكنيها فقتلت المجني عليه الشهيد/عبدالعزيز عبدالصمد ناجي عبدالله في قرية المحطة بدم بارد ،والحقت اضراربالغةبالمنازل والممتلكات فضلاًعن ارهاب وإرعاب النساءوالأطفال .كماقامت بإقتحام منزل الدكتور/امين احمدمحمود بقوةالسلاح ونهب كل مابداخله ثم احراقه في اليوم التالي .

هذا وقدقامت تلك العناصرالإجرامية بتصفية الشهيد فيصل عبدالجليل داخل مبنى إدارة أمن المديرية بوحشية ومثلت بجثته ورميها بعدذلك في الطريق العام .

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بعدذلك وفي صبيحة اليوم التالي وصلت عدة أطقم تابعة لمايسمى باللجنة الأمنية الى المنطقة وبدلاً من ان تقوم بظبط تلك العناصر قامت ،ودونماخجل،بإلقاء القبض على عدد من المجني عليهم وهم كلاً من الشيخ /علي محمود عبدالغني واخيه عبدالحكيم والأستاذ/جلال عبدالغني قائدوأخذهم الى مدينة تعز وحبسهم في ادارة الأمن دونمامسوغ قانوني ولازالوا محتجزين الى الآن في حين تُركت تلك العناصر الإجرامية لتستمرفي ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الاهالي في المنطقة .

وإزاء كل تلك الجرائم فإننانحمل الجهات الأمنية والإدارية المسؤلية الكاملة ، والإفراج فوراً عن الشيخ / علي محمود عبدالغني ومن معه ،وندعوكل الشرفاء في محافظة تعز الى الوقوف صفاً واحداً وبحزم في وجه تلك العناصرالإجرامية ووضع حد لماترتكبه من جرائم في حق ابناء المنطقة والمحافظة ،وندعو كافة المنظمات المحلية والدولية الى التحرك العاجل والقيام بواجبها إزاء ماحدث .

هذاونتوجه بالشكر الجزيل لكل من تضامن معنا واستنكروادان تلك الجرائم .

ونؤكد على احتفاظنا بحقنا في إتخاذ كافة الوسائل المشروعة الكفيلة بتحقيق العدالة .

آل محمود عبدالحميد

21/5/2019