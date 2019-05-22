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العثور على فاجعة مروعة في الحديدة (صور وفيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - اكتشفت هندسة المقاومة المشتركة اليوم فاجعة مروعة قالت عنها انها نفق تحت خط عام في مدينة الحديدة مليئ بمتفرجات زرعتها جماعة الحوثي في وقت سابق وانها تكفي لنسف أحياء سكنية بمساحة كيلو متر مربع.

وقال الإعلام العسكري إن فرق الهندسة المشتركة فككت شبكة ألغام زرعتها المليشيات الحوثية قرب دوار المنظر جنوب مدينة الحديدة قبل تحرير المنطقة على يد المقاومة المشتركة.

مضيفا أن النفق المكتشف مليء بالبراميل المتفجرة زنة كل برميل 80 كيلوجراما وصاروخين زنة كل صاروخ 500 كيلو جرام حولتهما المليشيات الحوثية إلى ألغام

ووصف الإعلام العسكري انه تم العثور على واحدة من أكبر جرائم المليشيات الحوثية والتي حولت مدينة الحديدة والساحل الغربي بشكل عام إلى حقل ألغام كبير.

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وقال خبير في هندسة المقاومة المشتركة انه أثناء مسح منطقة قرب دوار المنظر تم العثور على جهاز التفجير عن بعد داخل عش عصافير في شجرة على حافة الطريق.

 

 

 

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