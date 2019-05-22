شكرا لقرائتكم خبر عن القوات تسحق المليشيا وتطلق تحذير للسكان بعدم المرور في هذا الطريق.. والحزام يعزز والحوثيون يختطفون المارة ويعدمونهم (آخر مستجدات الضالع) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكد مصدر بمحافظة الضالع احتدام المعارك بشكل عنيف بين ابطال الجيش والحزام الأمني والمقاومة الجنوبية من جهة وبين المليشيات الإيرانية من جهة أخرى في جبهة حجر شمال الضالع، فيما عزز الحزام الأمني قواته في جبهات المحافظة بأكثر من 500 مقاتل.

ونقل مصدر ميداني أن ابناء الحواشب أسندوا جبهات الضالع بتعزيزات بشرية كبيرة لمواجه المليشيات الإيرانية.

وكان نقل مساء اليوم عن مصادر ميدانية في المقاومة الجنوبية مصرع قائد قوات الامن المركزي للمليشيات الحوثية المدعو سفيان الشريفي ابوحرب شمال الضالع.

إلى ذلك سحقت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية مجاميع المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، في ناحية من باجة التي تعرضت لهجوم كبير ومستميت من قبل المليشيات، اليوم الثلاثاء 21 مايو 2019، بجبهة حجر شمال الضالع.

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وقالت مصادر ميدانية "أن المليشيات تكبدت خسائر كبيرة بعد قتال شرس في سيلة المالح غربي منطقة باجة بجبهة حجر شمالي غرب الضالع جنوب البلاد"، مشيرة إلى أن المليشيا شنت هجوم كبير ومستميت على باجة ودارت معارك عنيفة في المنطقة، وهي أول منطقة جنوبية في حجر شمالي غرب الضالع، كما قصفت المليشيا بقذائف الهاون منطقة الشغادر.

وحذرت المصادر من المرور في خط حجر وخصوصاً في محيط باجة مؤكدة انه غير آمن للمرور فيه، وأكدت استحداث المليشيات نقاط تقطع لخطف المارة.

وأحبطت مقاومة وادي مطر - حجر هجوماً لمجاميع من مليشيات الحوثي أسفل ظفير الشريفة أثناء محاولة صعودهم باتجاة جبل جحاف.

من جهة أخرى قامت الميليشيات بتفجير الجسر الرابط بين مدينة قعطبة ومريس بمنطقة قردح.