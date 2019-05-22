شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورة على قناة المسيرة وتهديدة باقتحام عدن .. شاهد بالفيديو والصور كيف كانت نهاية قائد الامن المركزي الحوثي في الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي بارز في جماعة الحوثي مصرعه بمواجهات في محافظة الضالع.

وقالت مصادر مطلعة، إن القيادي الحوثي سفيان الشريفي "ابوحرب" قتل في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة ، شمال الضالع، بعد أيام من ظهوره على قناة المسيرة التابعة للمليشيات متوعدًا باقتحام العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت مصادر خاصة لـ"ناس تايمز" أن القيادي الشريفي، والذي يتقلد منصبًا رفيعًا في ما يسمى بـ"الأمن المركزي" التابع للحوثيين في صنعاء، توفي عقب إصابة بليغة أثناء المعارك بينما لاذ رفاقه بالفرار وتركوه ينزف حتى فارق الحياة.

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وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين أبلغوا أسرته بإصابته ونقله للخارج لتلقي العلاج، بينما كشف مصدر في الجيش لـ"ناس تايمز" مصرع القيادي الحوثي في معارك الضالع.

وحصل "ناس تايمز" على صورة القيادي الحوثي الشريفي عقب مصرعه، ونتحفظ على نشرها التزامًا بمعايير الموقع.

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