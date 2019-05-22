شكرا لقرائتكم خبر عن شبيه "هادي" يمر بسيارته من أمام نقطة تفتيش حوثية.. ويكشف ما حدث معه و تخبط المليشيات والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قامت مليشيات الحوثي الانقلابية يوم الأمس، بحجز مواطن أعزل في منطقة حجر بمحافظة الضالع اثناء مروره بسيارته من أحدى نقاط التفتيش التابعة لها.

ونشر الإعلامي فؤاد جبارى اليوم في صفحته على فيسبوك قائلاً: مليشيا الحوثي قامت يوم أمس باحتجاز مواطن أعزل شبيه باللواء هادي العولقي يدعى الحاج علي الصايدي.

وتابع جبارى: وهو من أهالي قرية المرياح منطقة حجر أثناء مروره بسيارته في نقطة تابعة لهم.

وأمضى قائلاً: وتعلن اليوم بهستيريا أنها تمكنت من أسر اللواء هادي العولقي !!.

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