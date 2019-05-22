شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان صـادم على MBC ... اقتحام الحرم المكي بالأسلحة وانقلاب حقيقي في ‘‘السعودية’’ وظهور ‘‘المهدي المنتظر’’..!(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأ مسلسل العاصوف في جزئه الثاني الإثنين، عرض تفاصيل حادثة اقتحام الحرم المكي الشهيرة التي جرت قبل نحو أربعة عقود، من خلال مشاهد تحبس الأنفاس لأبطال المسلسل وهم مسلحون عند الكعبة المشرفة وبين مئات المصلين.

وحظيت الحلقة رقم 15 التي بثتها قناة ”إم بي سي“ مساء اليوم، بمتابعة كبيرة انعكست في النقاشات الواسعة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، عقب انتهاء الحلقة وسط تباين في الآراء والتعليقات.

وأظهرت الحلقة المراحل الأولى للحادثة فقط، حيث تبدأ جماعة جهيمان العتيبي، الذي قاد المجموعة يومها، بتوزيع الأسلحة وإعلان ظهور ”المهدي المنتظر“، بينما تستعد الجهات الأمنية للسيطرة على الوضع المتفاقم.