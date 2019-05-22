هذا ما يحصل الان في مطار نجران !! .. فكيف سيبرر النظام السعودي ما جرى ؟

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نجران
في ثاني عملية عسكرية نوعية ينفذها سلاح الجو المسير اليمني، عاود سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية، فجر اليوم الاربعاء، استهداف مطار نجران جنوب غربي السعودية بغارة جوية جديدة هي الثانية في اقل من 48 ساعة.
وقال مصدر في سلاح الجو أن طائرة مسيرة من طراز “قاصف 2K” شنت هجوماً على مطار نجران مستهدفة مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران .
وأكد المصدر نجاح العملية الجوية التي استهدفت الطائرات الحربية التي تقوم بشن الغارات على المواطنين الابراياء في اليمن.
من جانبه اوضح مراقبون لـ” الخليج 365 ” أن عملية اليوم تعتبر صفعة قوية للجيش والنظام السعودي الذي انفق مليارات الدولارات على شراء انظمة دفاعية فاشلة، مؤكدين أن عودة الطيران اليمني لاستهداف المطار في غضون ساعات من العملية السابقة يؤكد فشل انظمة الدفاع في التصدي للطيران اليمني.
وأمام هذا الانجاز العسكري لأبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، ينتظر المراقبون تصريحات النظام السعودي لتبرير هذه الفضيحة الكبيرة والتي اعتادت السعودية على التستر عليها بإرتكاب المجازر بحق المدنيين للتقليل من حدة الاتهامات لأبن سلمان ونظامه بالفشل
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