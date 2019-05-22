الاعلامي فتحي بن لرزق يكشف عن دخول الحوثيين اول منطقة جنوبية في الضالع ومعركة غير متكافئة تحدث (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - منذ اكثر من 3 أيام تحاول ميليشيا الحوثي التقدم بمنطقة حجر بالضالع وسط تصدي جبار من قوات المقاومة الجنوبية والاهالي هناك .

يستبسل الناس هناك الى جانب المقاومة في معركة غير متكافئة مع ميليشيا استولت على مقدرات الجيش وتجهيزاته.

ورغم ذلك تواصل المقاومة التصدي لمحاولة الهجوم البربرية ولم يحقق "الحوثيون" تقدما يٌذكر .

وفي مواجهة هذا الهجوم الذي يدمي منطقة حجر وتسبب بنزوح عشرات الاسر بسبب القصف العشوائي للحوثيين يمكننا القول بإن حجر تحتاج الى وقفة جادة من الجميع.

وقفة تستدعي النفير العام للتصدي للحوثيين من قبل الجميع فالخطر لن يستثني احد.

نتمنى ان نرى تحرك عاجل وسريع للذوذ عن حياض "حجر" وحياض كل المناطق التي يتهددها الخطر الحوثي.

فتحي بن لزرق

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