شاهد بالفيديو والصور.. الامارات تعلن الاستنفار في اليمن "ماذا يحدث؟"

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عدن - ياسمين التهامي - كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جهودها الإنسانية والإغاثية في اليمن، بالتوازي مع إطلاق عديد من المبادرات والمشاريع الإنسانية خلال شهر رمضان.

وتعمل الفرق الميدانية للهلال الأحمر الإماراتي، على امتداد الجغرافيا اليمنية المحررة، في تنفيذ المشاريع الإنسانية التي تبنتها ومولتها الهيئة، ضمن خطتها الشاملة لتقليص منسوب المعاناة الإنسانية والمعيشية لآلاف الأسر اليمنية.

وفي الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروعاً لتأثيث (15) مسجداً في مدينتي المخا وحيس بالساحل الغربي لليمن.

وذكر ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحل الغربي، أن تنفيذ مشروع إعادة تأثيث المساجد في مدينتي المخا وحيس، جاء ضمن مشاريع مبادرة (مير رمضان) التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في الساحل الغربي وفي عموم المحافظات اليمنية المحررة بداية شهر رمضان المبارك.

وأوضح مسؤولون محليون أن المساجد التي شملها التأثيث، كانت تعاني من تلف أثاثها القديم، مما استدعى من دولة الإمارات العربية المتحدة، التدخل في دعمها بأثاث جديد وكاف، في إطار دعمها وإعادة تأهيلها لمختلف المرافق والقطاعات الخدمية والتنموية على امتداد قرى ومدن الساحل الغربي.

في حين قدم الهلال الإماراتي، مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي قرية الهليبي في مديرية المخا، بعد تعرض بعض منازلهم للدمار الكلي، والبعض الآخر للدمار الجزئي وتلف كل ما تحتويه من غذاء وأثاث وملابس نتيجة الأمطار والسيول الجارفة التي شهدتها "المخا" يوم الاثنين.

وشملت المساعدات الإماراتية الإغاثية، تقديم سلال غذائية، وأثاث وخيام كافية للأسر المتضررة.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، إن التحرك السريع لإغاثة المواطنين المنكوبين في قرية الهليبي، جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الامارات، التي تشدد على سرعة تقديم مختلف العون والمساعدات للأسر المتضررة والمحتاجة والمنكوبة في جميع مناطق الساحل الغربي، وكافة المحافظات اليمنية المحررة.

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توزيع 10 آلاف سلة غذائية في شبوة

وفي محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يوم الاثنين، المير الرمضاني للبدو الرحل في منطقة بلحاف في مديرية رضوم، في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة اليمنيين والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

ووزعت الفرق الميدانية للهيئة (70) سلة غذائية شاملة الأصناف الرئيسية للغذاء بمعدل (6 أطنان) مستهدفة (434) فرداً من الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في منطقة بلحاف.

وتأتي المساعدات الإنسانية الإماراتية، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة شبوة.

وبلغ عدد السلال الغذائية التي وزعها الهلال الإماراتي، في محافظة شبوة، منذ بداية عام 2019م 94.440 سلة غذائية استهدفت 120.043 فرداً من الاسر المتضررة بمعدل 1573 طناً و920 كجم.

وفي محافظة حضرموت، شرقي اليمن، يواصل الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع المير الرمضاني مستهدفا 28500 فردا من الاسر الفقيرة خلال شهر رمضان.

ودشنت الفرق الميدانية للهلال الأحمر الإماراتي، توزيع دفعات جديدة من الميرة الرمضانية للأسر الفقيرة، في مناطق ساحل ووادي حضرموت.

وتضم المعونات الإماراتية التي جرى توزيعها يوم الاثنين، ( 1000 ) سلة غذائية متكاملة بمعدل ( 80 طنا و800 كيلو) استفاد منها ( 5000 ) فرداً من الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في مديرتي رماه وثمود بالصحراء.

وبلغت السلال الغذائية الموزعة ضمن المشروع الإماراتي الانساني"المير الرمضاني" في حضرموت ( 5700 ) سلة غذائية من اصل (6000) سلة غذائية، استفاد منها عدد (28,500) فردا من الاسر الفقيرة بمعدل (460 طنا و560 كيلو).

ووزعت المعونات الإماراتية على المتضررين، في مدينة المكلا بنحو ( 1500) سلة، ( 400) سلة غذائية في مناطق ريف المكلا، و(500 ) سلة في تريم، وغيل باوزير ( 500) سلة، و( 1300) سلة غذائية في المناطق الشرقية، و(1500) سلة في مديرتي رماه وثمود.

وبلغ عدد السلال الغذائية التي وزعها الهلال الإماراتي منذ بداية عام التسامح 2019 في محافظة حضرموت (16242 ) سلة غذائية بمعدل ( 1,312 طنا و353.6 كيلو، استهدفت ( 81,210 ) فرداً من الأسر والمتضررة.