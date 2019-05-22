شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني ينهار بشكل كبير أمام الدولار والسعودي .. ومراقبين يتوقعون وصوله لهذا المبلغ ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسواق الصرف اليوم ، انهيار كبير للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وسجل الدولار ارتفاعاً هو الأعلى منذ شهرين.
ويتوقع مراقبين استمرار انهيار العملة حتى عيد الفطر المبارك، ووصول الدولار إلى 600 ريال يمني، في ظل عدم وحود إصلاحات حقيقة، واستمرار الحرب.
تحديث من محلات الصرافة لأسعار العملات أمام الريال اليمني حتى مساء اليوم الثلاثاء 21 مايو 2019م.
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الأمريكي` 544 556
الريال السعودي 145 148
الدرهم الإماراتي 147 150
اليورو الأوروبي 594 602
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