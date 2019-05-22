شكرا لقرائتكم خبر عن فرسان الوحده بإب في دور الثمانية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - إب/علي محمد علي العديني
بِخَطّى أّلَوِأّثّقِ يِّحٌقِقِ نِأّدِيِّ أّلَوِحٌدِهِ نِتّأّئجِهِ أّلَقِوِيِّةّ وِ أّلَمَذّهِلَهِ بِعٌدِ أّلَمَبِأّرأّةّ ألَأَّّستّعٌرأّضّيِّهِ مَعٌ شٍعٌبِ إبِ وِ أّلَذّيِّ أّحٌتّضّنِهِ مَلَعٌبِ نِأّدِيِّ أّلَتّضّأّمَنِ أّلَقِأّعٌدِهِ وَِّسطّ حٌضّوِرأّ رَّسمَيِّأّ وِ جِمَأّهِريِّأّ بِمَنِأَّّسبِةّ حٌصٌوِلَهِ عٌلَى أّلَأّعٌتّرأّفِّ أّلَرَّسمَيِّ 5/17
هِأّهِمَ فِّرَّسأّنِ نَِأّدِيِّ أّلَوِحٌدِهِ يِّقِدِمَوِنِ فِّيِّ َمَشٍأّرګأّتّهِمَ أّلَرمَضّأّنِيِّةّ أّروِعٌ وِ أّجِمَلَ أّلَلَوِحٌأّتّ أّلَريِّأّضّيِّهِ حٌيِّثّ تّمَګنِ أّلَفِّريِّقِ أّلَأّوِلَ مَنِ أّلَتّأهِلَ أّلَى دِوِر أّلَثّمَأّنِيِّةّ بِعٌدِ فِّوِزِّهِمَ عٌلَى أّلَتّوِأّلَيِّ بِبِطّوِلَةّ مَنِتّدِى أّلَمََّستّقِبِلَ لَلَمَحٌتّرفِّيِّنِ وِ أّلَتّيِّ يِّشٍأّرګ فِّيِّهِأّ أّنِدِيِّهِ ريِّأّضّيِّهِ مَنِ مَحٌأّفِّظتّيِّ إبِ وِ تّعٌزِّ ګمَأّ حٌقِقِ أّلَفِّريِّقِ ثّلَأّثّ أّنِتّصٌأّرأّتّ مَتّتّأّلَيِّهِ أّهِلَتّهِ أّلَى دِوِر أّلَثّمَأّنِيِّهِ فِّيِّ أّّلَبِطّوِلَهِ أّلَريِّأّضّيِّةّ بِأّلَصٌأّلَهِ أّلَمَغٌلَقِةّ تّعٌزِّ وِ شٍأّرګ بِفِّئةّ أّلَنِأّشٍئيِّنِ بِطّوِلَةّ جِأّمَعٌةّ أّلَوِحٌَدِهِ لَلَعٌلَوِمَ وِ أّلَتّګنِوِلَوِجِيِّأّ وِ لَيِّحٌلَ عٌلَى دِوِر أّلَثّمَأّنِيِّةّ فِّيِّ أّلَبِطّوِلَهِ وِ قِأّلَ أّمَيِّنِ عٌأّمَ أّلَنِأّدِيِّ أّلَګأّبِتّنِ عٌبِدِأّلَرحٌمَنِ مَنِصٌوِر لَنِأّ أّلَفِّخَر أّنِ نِګوِنِ مَمَثّلَيِّنِ لَمَدِيِّنِةّ أّلَقِأّعٌدِهِ خَصٌوِصٌأّ وِ أّلَمَدِيِّريِّهِ عٌمَوِمَأّ أّلَى جِأّنِبِ أّلَعٌريِّقِ تّضّأّمَنِ أّلَقِأّعٌدِهِ وِ شٍقِيِّقِهِ شٍبِأّبِ أّلَقِدَِّس
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