شكرا لقرائتكم خبر عن طائرتين تقلعان اليوم من مطار صنعاء الدولي بصورة مفاجئة وتتوجه الى هذة الدولة الخليجية .. وناشطون يوجهون مناشدة عاجلة للتحالف العربي بوقف المهزلة ..(تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سكان محليون بالعاصمة صنعاء ان طائرتين اقلعت في اوقات متفاوته من نهار يوم الثلاثاء من مطار صنعاء الدولي .

وبحسب حديث السكان فقد اقلعت الطائرة الاولى قبل ظهر اليوم ، فيما اقلعت الطائرة الثانية عند الساعة الثانية ظهرا .

وفيما لم تكشف هوية الطائرتين ، لكن السكان رجحو ان تكون تابعة للامم المتحدة وتوجهت الى سلطنة عمان .

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وتساءل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن حمولة تلك الطائرتين ، وسر نشاط الطيران التابع للامم المتحدة منذ بداية شهر رمضان ، حيث لا يمر يوم دون هبوط طائرة او ثنتين في مطار صنعاء الدولي ومغادرتهم بعد فترة وجيزة دون الكشف عن حمولتهم او سبب قدومهم .

واستغرب الناشطون صمت التحالف العربي وسماحة لهذة الرحلات المشبوهه ، خصوصا بعد تسريب اخبار عن تهريب صواريخ ايرانية متطورة للمليشيا الحوثية عبر طيران الامم المتحدة ، بالاضافة الى تهريب عددا من قيادات المليشيا الحوثية للخارج عبر ذات الطيران المشبوه .

وطالب الناشطون من التحالف العربي اتخاذ موقف حازم تجاه هذة الرحلات المشبوهه او انهاء الحظر الجوي على مطار صنعاء بشكل كامل .