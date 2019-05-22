شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الموقع الإلكتروني للسفارة اليمنية بكوالالمبور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشّن السفير اليمني لدى ماليزيا الدكتور عادل محمد باحميد الموقع الإلكتروني الرسمي للسفارة اليمنية في مملكة ماليزيا على الرابط التالي: (https://yemenembassy.my)، باللغتين العربية والإنجليزية، معلنا بذلك انضمامها إلى مشروع البوابة الالكترونية الموحدة.

وياتي ذلك تزامنا مع احتفالات بلادنا بالذكرى الــ29 لتحقيق الوحدة اليمنية المباركة، وتماشياً مع التوجيهات الحكيمة والسديدة للقيادة السياسية ممثلة فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي نحو التطوير المستمر وتحسين الأداء في أجهزة ومؤسسات الدولة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج وايضاً فى اطار سياسة وسعي السفارة اليمنية في كوالالمبور لتعزيز وتطوير خدماتها، والتواصل مع الجمهور بأقصى كفاءة وفاعلية ممكنة، من خلال المواقع الإلكترونية.

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وفي التدشين عبرالسفير باحميد عن سعادته بتدشين الموقع الذي سيقدم معلومات مهمة حول السفارة وفعالياتها وأنشطتها والخدمات التي تقدمها لمختلف شرائح الجمهور، حيث يتضمن معلومات حول الخدمات القنصلية التي تقدمها السفارة مثل خدمة التأشيرات والتصديقات ويحتوي ايضاً على متطلبات تجديد الجوازات والتأمين الصحي وخدمات اخرى.

وأكد السفير باحميد أن الموقع يتضمن ايضاً التعريف بما تزخر به اليمن من مقومات اقتصادية وحضارية وسياحية وإعلامية، بما تمثله من فرص واعدة نحو التقدم والازدهار.

حضر التدشين عددٌ من أعضاء البعثة الدبلوماسية في ماليزيا وملحقياتها الفنية.