شكرا لقرائتكم خبر عن قطعا الشك باليقين : الملك سلمان و ولي عهده يفاجئان الجميع و يكشفان موقفهما رسمياً من الوحدة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بارك الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع والطيران، الامير محمد بن سلمان، للشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 29 للجمهورية اليمنية (22 مايو) . وهنأوا، اليوم الثلاثاء، في برقيتي تهنئة منفصلتين، الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بمناسبة العيد الـ 29 للجمهورية اليمنية (22 مايو) . ويصادف غدا الأربعاء الذكرى التاسع والعشرين لاعادة تحقيق وحدة اليمن في الثاني والعشرين من مايو 1990.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطعا الشك باليقين : الملك سلمان و ولي عهده يفاجئان الجميع و يكشفان موقفهما رسمياً من الوحدة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.