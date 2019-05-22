البيضاء: قوات الأمن تضبط كمية من الحشيش المخدر كانت في طريقها للحوثيين

ضبطت قوات الأمن بمديريات رداع في محافظة البيضاء (وسط اليمن) كمية من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال مصدر أمني لـ"يمن شباب نت": إن قوات الأمن الخاصة في نقطة الزاحم في المنطقة الأمنية بالجوبة برداع؛ تمكنت فجر اليوم الثلاثاء، من ضبط سيارة نوع حبة طربال موديل 2006م، وهي تحمل 125 كيلو جرام من الحشيش المخدر كانت في طريقها للحوثيين.
وأوضح المصدر أن هذه العملية جاءت بعد أقل من أسبوعين من ضبط ذات النقطة 230 كيلوجرام من الحشيش المخدرفي عمليتين منفصلتين .
وأكد أن قيادة القوات الخاصة باشرت بتحرير محاضر الضبط والتوثيق للعمليتين ثم قامت بإرسال المتهمين وجميع المضبوطات إلى إدارة شرطة محافظة مأرب لاستكمال الإجراءات القانونية.
يشار إلى ان فرع قوات الأمن الخاصة بمديريات رداع محافظة البيضاء يتخذ من منطقة الجوبة بمحافظة مأرب مقرا مؤقتا له.
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