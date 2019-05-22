شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مفاجئ عن مقتل قائد ومسئول رفيع في الضالع "اسم وصور وتفاصيل أولية" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي بارز بجماعة الحوثي مصرعه بمواجهات في محافظة الضالع.
وقال مصدر محلي، إن القيادي الحوثي سفيان الشريفي ابوحرب قتل في شمال الضالع.
وقالت مصادر ميدانية مطلعة "ان القيادي الحوثي الذي يعمل قائدا بوحدات الامن المركزي الحوثية المدعو سفيان الشريفي ابو حرب، لقي مصرعه في معارك قطع النفس بشمال الضالع".
وجاء مصرع أبو حرب اضافة للعديد من القيادات الحوثية التي لقيت مصرعها منذ اندلاع معارك شمال الضالع والتي بدأتها مليشيات الحوثي بالاعتداء على مواقع القوات الجنوبية في تلك الجبهات بحدود الشمال والجنوب.
ولم تعلن المليشيات الحوثي بعد اعترافها بمصرع القيادي ابو حرب كما هي عادتها دوما لا تعترف بمصرع قيادات اخرى لقوا حتفهم في المعارك بشمال الضالع.
إلى ذلك قال مراسل "يمن الغد" بمحافظة الضالع "أن مليشيات الحوثي الانقلابية فجرت الجسر الرابط بين قعطبة ومريس في قردح في سياق جرائمها والتصعيد في الانتهاكات.
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