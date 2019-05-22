شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط النهدين بيد الجيش الوطني ومعقل الحوثي يترنح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، عن تواصل تقدماتها الميدانية بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد. وأفاد قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد العملسي، أن قوات الجيش حققت تقدماً نوعياً في مديرية الحشوة، وسط انهيار في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية. كما أوضح أنه تمت السيطرة على جبال النهدين وسمر والذيبة، الواقعة بالقرب من مركز مديرية الحشوة.

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