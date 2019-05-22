عـــاجل : صدور قرار بتعيين عسكري جديد (الاسم والمنصب)

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت القوات المشتركة في محافظة الضالع عن تعيينها لمتحدث باسمها بالتزامن مع استمرار عمليات التحرير ضد مليشيا الحوثي. وبحسب وثيقة القرار فقد تم تعيين ماجد صالح الشعيبي متحدثا باسم القوات المشتركة.

وقالت الق?ادة بأن?ا تحرص حر ًصا شد?دا على تعز?ز التفوق الإسترات?جي في مختلف م?اد?ن المعركة الم?دان?ة والإعلام?ة، وعلى مواكبة بطولات قواتنا بالضالع وكشف حقائق الإنتصارات أولا بأول.

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