شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد بالصور ...بهذه الطريقة استقبل ابناء الضالع القافلة القادمة من يافع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار إرسال منطقة وقبائل يافع قافلة مساعدات لرفد جبهات محافظة الضالع التي تواجه تصعيد المليشيات تعليقات واسعة من إعلاميين في مواقع التواصل.

ونشر الإعلامي في قناة العربية عادل اليافعي تغريدة على حسابه رصدها اليمن العربي مساء اليوم، حيث قال: أبناء قبيلتي المرافدة حراس ؛ جبل العر يرفدون اليوم؛اخوانهم الابطال؛ في جبهات الشرف بالضالع بقافلة غذائية برعايتي".

وأضاف أنه تم رفد الجبهات في الضالع أيضاً بـ"100مقاتل لمساندة الابطال هناك؛علما أن القبيلة قدمت 20 شهيدا وأربعين جريحا في ملحمة تحرير عدن والعند رحمهم الله". حسب اليافعي.

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من جانبه قال الإعلامي فتحي بن لزرق بمنشور له اليوم: دائما وابدا كانت يافع سباقة في اعمال خير كثيرة. وهاهي قافلة ابناء منطقة مرفد تضيف نجمة جديدة الى سماء العطاء الزاهرة هذه.

وأضاف: هاهي ايادي الخير تجود لاخوانهم في جبهات الضالع وفي شهر الخير والعطاء.

بورك هذا العطاء وعوضه الله خيرا بما انفق واجاد واحسن. ولكم في مبادرات الخير هذه اسوة حسنة.