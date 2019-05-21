شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد ‘‘جنوبي’’ قوي على حلقة ‘‘عاكس خط’’ التي استهدفت شلال شائع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد الصحفي فتحي بن لزرق على برنامج عاكس للفنان الساخر محمد الربع على انتقاده الاوضاع في جنوب اليمن.

وقال بن لزرق في منشور له على فيسبوك تابعه "ناس تايمز" : "كلنا شفنا حلقة محمد الربع هذا المساء وانتقاده لما يحدث في "عدن" .كانت حلقة احترافية بكل ماتحمله الكلمة من معنى .



وأشار إلى أن "الفرق بين إعلام الاحزاب اليمنية بكل مسمياتها من مؤتمر إلى اصلاح وإعلام الثوار ان اعلام الاحزاب إعلام احترافي وذكي وعنيف في "ضربه واستهدافه" .. لافتًا إلى أن الإعلام الحزبي احتوى كل الكفاءات بينما إعلام الثوار تقوده شلة من الهوشلية واكبر مشاغلهم تزوير الصفحات وتزويج فتحي بن لزرق من بنت حمود المخلافي أو إدارة قيادي في الحراك الجنوبي لصفحة شمالية مزورة تهاجم الجنوبيين وفلان اصله من كذا وفلانة زوجها كذا وفلان لاقوه مع واحدة وفلان ركب فلانة .

واختتم منشوره بالقول : بينهم وبين الإعلام المحترف الف سنة ضوئية .. إعلام كسيح".