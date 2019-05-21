شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي المشاط يقدم على هذا العمل الخسيس والجبان الذي أرعب به كل مشائخ قبائل طوق العاصمة صنعاء..( لن تصدق الحيلة الشيطانية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حيلة خبيثة يخطط لها مهدي المشاط وينفذها ابو علي الحاكم؟

وتتمثل الحيلة الشيطانية للمشاط بانه يرسل ابو علي الحاكم تحت حجة الحوار معهم لكن الحقيقة التي كشفها مصدر مطلع من قبائل الطوق عكس ذلك تمام

فالحاكم يقوم باستدراج مشائخ قبلية واخفائهم بالزنازين والسجون وممارسة كافة الطرق الارهابية داخل السجون بالترغيب والترهيب لكسب ولائهم ولا يتم اطلاق سراح الا من يثقون انه صادق فيما يقول وسيكون مواليا لهم ..او على الاقل لن يعارضهم .

فقد كشف مصدر مطلع حقيقة الحرب غير المعلنة بين مليشيا الحوثي و مشايخ طوق صنعاء.

وقال المصدر في تصريح الى " المشهد اليمني" ان حربا خفية تدور الان بين مليشيا الحوثي و مشائخ الطوق الذين أجتمع بهم ابو علي الحاكم قبل أحداث ديسمبر لمهاجمة منزل الرئيس السابق صالح.

وأشار المصدر الى ان المليشيا تسوق بصمت عدد من هؤلاء المشايخ إلى زنازين الموت و العذاب الأليم، دون اي مقاومة تذكر.

وكانت ميليشيا الحوثي شنت حملة لتصفية عدد من مشايخ طوق صنعاء القبلي واستهداف آخرين خلال الايام والاسابيع الماضية.