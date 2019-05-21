شكرا لقرائتكم خبر عن القربي .. يتحدث عن القيادات التي خانت الوحدة اليمنية ويدعو للحفاظ عليها كأساس لإنها الحرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الدكتور ابو بكر القربي الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام على ان الوحدة اليمنية تظل صمام الأمان لمستقبل اليمن، يجب الحفاظ عليها كأساس لحل ألأزمة و إنهاء الحرب.

وقال الدكتور القربي في تغريدة بصفحته على موقع التدوين المصغر “ تويتر ” ان " الثاني والعشرين من مايو إنجاز وطني خانته القيادات السياسية التي لم تستوعب حجم واهمية الانجاز وطنياً و قومياً واكتفت باعتباره طريقاً للمصالح وتصفية الحسابات و إقصاء للخصوم فافتعلت الأزمات و عرقلت الحلول ومع ذلك تظل الوحدة صمام الأمان لمستقبل اليمن يجب الحفاظ عليها كأساس لحل ألأزمة و إنهاء الحرب".

ويصادف غدا الأربعاء الذكرى التاسع والعشرين لاعادة تحقيق وحدة اليمن في الثاني والعشرين من مايو 1990.