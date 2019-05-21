شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور :عدن كما لم تراها منذ 9 سنوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة عدن تحسنا هو الاكبر والافضل من 9 سنوات مضت . وكانت اخر مرة اضيئت فيها عدن بشكل كامل في خليجي عشرين في العام 2010. ومنذ ذلك الحين شهدت عدن انقطاعات شاملة للتيار الكهربائي. Advertisements واستقر التيار الكهربائي في عدن بصورة شبه كاملة. وتنشر "عدن الغد" صورا التقطتها كاميرا المصور ناصر البكري لحي المعلا .

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