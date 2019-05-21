شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان الزبيدي عملية تحرير وادي حضرموت من قوات الشرعية ...قبائل الوادي تحذر وتصدر بيان هام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت قبائل وادي حضرموت بيان ردا على إعلان رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي عملية تحرير الوادي من قوات الشرعية.



وتلقى موقع الشاهد نيوز نسخة من البيان والذي أعلنت فيه القبائل رفضها القاطع لجر مدينتهم الى صراعات ليس لهمع فيها ناقة او جمل جمل حد ما جا في البيان .

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وقال البيان : نجدد وقوفنا مع الدولة اليمنية و قائدها الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي ،و تمسكنا بالاقاليم تحت راية اليمن الاتحادي ،و مساندتنا للجيش و الاجهزة الامنية التي تتبع الدولة و تلتزم بتعليمات الحكومة .

و أضاف البيان: فإن ما ورد في كلام الزبيدي مرفوض و سنقف ضده فقد تعلمنا من دروس عدن حين غابت الدولة و حضرت القوات المنفلتة.