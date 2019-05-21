شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ للدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن صباح اليوم "اخر تحديث مباشر من محلات الصرافة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشهد الدولار صباح اليوم ارتفاع جنوني وصلت إلى 10 ريالات خلال يوم واحد، وذلك اثناء التداول به في محلات الصرافة بصنعاء وعدن. وبلغ سعر الدولار في صنعاء وعدن 549 ريال شراء. فيما بلغ سعر الريال السعودي 144.50 ريال شراء ايضا.

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