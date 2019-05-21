شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. عبد الملك الحوثي ينهار بعد سماع خبر كالصاعقة ورد للتو من هذه المحافظة .. شــاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - على وقع غارات جوية كثيفة شنتها مقاتلات التحالف العربي، استطاع الجيش في محافظة صعدة السيطرة على مواقع وصفت بالاستراتيجية.

وقال مصدر عسكري: إن معارك طاحنة خاضها الجيش مسنوداً بطيران التحالف استمرت لأكثر من عشر ساعات، يوم الأحد، في جبال مديرية كتاف بصعدة معقل مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أسفرت عن تحرير جبال نهوقة وتبة الطيران والتبة البيضاء.

وأضاف مصدر في اللواء 151 مشاة الذي يسمى بلواء الوحدة، إن المليشيا قاومت بشراسة في المعارك التي درات، وذلك لأهمية تلك المواقع، حيث سقط قرابة 8 من القناصين الحوثيين وأكثر من 30 قتيلاً برصاص أبطال الجيش وطيران التحالف.

يروي المصدر أن الطيران دمر آليات قتالية وقتل العديد من الحوثيين الذين تناثرت جثثهم على سفوح الجبل.

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ووصف المصدر العملية التي شنها أبطال الجيش من السلفيين بالنوعية، حيث تم الترتيب لها من قبل قيادات اللواء ورسم خارطة المواجهات العسكرية، ومن ثم إطلاق العملية التي تفاجأ لها العدو.

وأشار المصدر إلى اغتنام الجيش كميات من السلاح والعتاد بينها أسلحة قناصة ورشاشات ومدافع.

ووفقاً للمصدر، فإن ثلاثة من أبطال اللواء استشهدوا وأصيب قرابة 17 آخرين تنوعت إصابتهم ما بين المتوسطة والخفيفة.

وقال إن أبطال الجيش مستعدون للتضحية مهما كانت، مشيراً في السياق إلى أن التضحيات التي قدمت في المعركة ورسمها الشهداء كانت بفرحة الأبطال وتكبيراتهم بعد السيطرة على المواقع وتحقيق الخطة التي رسمت.