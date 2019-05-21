شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قبل قليل...وصول قوات عسكرية ضخمة الى جبهات القتال في الضالع وهذا مايحدث الان "تفاصيل حصرية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن آخر المستجدات في جبهات الضالع. وأوضحت مصادر ، أن الحزام الأمني عزز قواتة ب500مقاتل في جبهات الضالع. وبينت أن أبناء الحواشب يلتحقون لإسناد جبهات الضالع بالرجال لمواجه المليشيات الإيرانية. Advertisements وكان محافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل لطلع على سير العمليات العسكرية في عدد من المواقع شمال المحافظة وصرح نستغرب من موافقة الحكومة على دعم إحدى المحافظات التي يسيطر عليها الحوثي بثلاثه مليار ،بينما الضالع تعيش في واقع حرب ونزوح جماعي لمناطق متعدده مع غياب للمشاريع. وأعلن ‏الحوثيون مقتل نجل مؤسس مليشياتهم المدعو اسماعيل حسين بدر الدين الحوثي بجبهة الضالع. واستهدف طيران التحالف العربي مواقع المليشيات الإيرانية في الفاخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : قبل قليل...وصول قوات عسكرية ضخمة الى جبهات القتال في الضالع وهذا مايحدث الان "تفاصيل حصرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.