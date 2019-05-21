هادى يتسلم رسالة من بوتين والسبب .. !

تسلم الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكدت على عمق العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين والتهنئة لفخامة الرئيس بالذكرى الـ 29 لعيد الوحدة اليمنية 22مايو. سلم الرسالة للرئيس للسفير الروسي لدى بلادنا فلاديمير ديدوشكين خلال استقباله له اليوم . جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بمستجدات الأوضاع باليمن . وأكد هادى على حرصه الدائم نحو السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216 . Advertisements من جانبه عبر السفير الروسي عن سروره بهذا اللقاء مشيدا بحنكة وحكمة فخامة الرئيس في التعامل مع مختلف المواقف والظروف المتصلة بأوضاع اليمن وفي مختلف المراحل لما من شانه تحقيق الأمن والاستقرار المنشود الذي يتطلع إليه الشعب اليمني. وثمن السفير توجيهات الرئيس فيما يتصل بإعادة تأهيل القنصلية الروسية بعدن . كما تناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي

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