ابراهيم الجهمي لــ "الخليج 365": حادث مقتل "نجيب طاهر" جنائي.. والدافع السرقة

كشف "ابراهيم الجهمي" مُلحق شئون المغتربين بالسفارة اليمنية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" بأن حادث مقتل المواطن اليمني الدكتور" نجيب محمد طاهر" والذي اغتيل خنقاً في شقته، بمنطقة فيصل بالعاصمة المصرية "جنائي"، وقد تكون دوافع الجريمة هي السرقة.
وأضاف في تصريحاته، بأن الجهات المختصة من النيابة العامة والشرطة المصرية، يباشرون أعمالهم بشكل جيد.
وأشار " الجهمي" بأن السفارة اليمنية تتابع باهتمام بالغ وتواصل مستمر من قبل السفير محمد مارم هذا الحادث.
وكان المسؤول اليمني، قد أكد بأنه تم تكليف فريق من السفارة برئاسة ضابط الإرتباط الأمني لمتابعة القضية، والتنسيق مع الأشقاء.. حيث تباشر النيابة العامة والمباحث الجنائية التحقيق والمتابعة لكشف الجناة.
وتوجه بجزيل الشكر لتعاون الأشقاء في النيابة العامة والمباحث الجنائية المصرية، وكل الجهات ذات العلاقة، مؤكداً قدرة الجهات الأمنية على تتبع الجناة والقبض عليهم في القريب العاجل، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم.
يذكر أن السلطات المصرية قد عثرت فجر الاثنين على جثة الدكتور نجيب محمد طاهر، مقتولا في شقته بميدان الطالبية بالقاهرة .
ولاتزال التحريات جارية من قبل السلطات المصرية لمعرفة ملابسات القضية ، والقبض على المتورطين.
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