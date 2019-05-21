شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها التخلص من الوزن الزائد.. تعرف على الفوائد المذهلة للنوم المبكر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لطالما اعتُبر النوم من أهم النشاطات الطبيعيّة التي يفعلها الإنسان لإراحة جسمه ونفسه وعقله، فمن خلاله يتهيأ لساعات طويلة من العمل في النهار وكلّما حافظ الإنسان على أخذ قسط كاف من النوم، وكلّما بكر في نومه استفاد في حياته فوائد عظيمة، ومنها الوقاية من الأمراض، وتقوية الجهاز المناعي، وتجديد خلايا الجسم، والوقاية من الأمراض النفسية المختلفة، فضلا عن العديد من الفوائد المهمة الأخرى :

الوقاية من الأمراض

وللحصول على تلك الفوائد لا بد من اتّباع عادات النوم المبكّر، والحصول على 7-8 ساعات من النوم المتواصل، وذلك للمساعدة على رفع متوسط عمر الفرد، حيث كشفت دراسات عديدة أنّ من ينام لمدّة تقل عن ست ساعات يومياً أكثر عرضة للوفاة المبكّرة.

ولا تقتصر أهمية النوم للإنسان على عدد الساعات، وإنما تمتد أيضاً لتشمل وقت النوم، إذ إنّ للنوم المبكر العديد من الفوائد ومنها أنه يساعد على الوقاية من الأمراض، وتقوية الجهاز المناعي وحماية خلايا الجسم أثناء فترة النوم وتجديدها، فضلا عن الوقاية من التعرض للأمراض النفسية المختلفة، ومنها الاكتئاب والقلق والتوتر؛ لأنه خلال فترة النوم يفرز الجسم هرمونات ومنها هرمون الميلاتونين، والذي يساعد على الشعور بالسعادة والتفاؤل.

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كذلك يساعد النوم المبكر في الوقاية من الإصابة بالأورام الخبيثة؛ حيث إنّه يريح الخلايا كما يسمح لها بتجديد نفسها بسرعة وسهولة. كما يساعد على الوقاية من حدوث النوبات القلبية والجلطات والسكتات الدماغية، والحماية من التعرض لأمراض الشرايين وتنظيم معدل السكر بالدم، ولهذا فهو مهم جدا لمرضى السكري.

التخلص من الوزن الزائد

أيضا يساعد النوم المبكر على رشاقة الجسم والتخلص من الوزن الزائد والحفاظ على صحة العينين والوقاية من الأمراض التي من الممكن أن تصيبها. كما يحمي من التعرض لضغط الدم المرتفع، ويحافظ على مستوى الضغط في معدلاته الطبيعية والتخلص من السموم التي تتراكم في الدم. وحماية الجهاز الهضمي، وحدوث عملية الأيض بشكل سليم.

إضافة لذلك يعمل النوم المبكر على تقوية الجهاز المناعي لجسم الإنسان، وبالتالي جعله أكثر قدرة على التصدي لكل الأمراض أو أنواع العدوى سواء كانت عدوى فيروسية، أم بكتيرية، أم فطرية. كما يقلل من الشعور بالإجهاد أثناء اليوم؛ ما يساعد على أداء الأعمال اليومية بكفاءة وإتقان، علاوة على تحفيز عمل الدماغ وزيادة من القدرة على التفكير والتركيز؛ أيضا يساعد على تقوية الذاكرة، والحماية من الإصابة بمرض آلزهايمر.

القضاء على المشاعر السلبية

كذلك يساعد النوم المبكر في تأخير ظهور علامات التقدم في السن، والتي تتمثل في التجاعيد والخطوط الرفيعة حول العينين والفم، وعلى الجبين، بالإضافة إلى الكلف والسواد تحت العينين وغيرها؛ وذلك بسبب حصول الجسم على قسطٍ كافٍ من الراحة. كما يساهم في التحسين من مظهر البشرة، وجعلها أكثر إشراقة وحيوية، بالإضافة إلى المساهمة في القضاء على الحبوب والبثور التي تظهر عليها، فقد تبين أنّ النوم مبكراً ينظم عمل وإفراز الهرمونات في الجسم.

علاوة على ذلك يساعد النوم المبكر في التخلص من المشاعر السلبية التي تتمثل بالاكتئاب، والقلق، والتوتر وغيرها، حيث إنّ الإنسان خلال نومه يفرز هرمونات تبعث على السعادة، والراحة، والتفاؤل مثل الميلاتونين، وخاصة إذا كان النوم في غرفة مظلمة.