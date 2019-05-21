مشاورات في تركيا لدعم مليشيات حزب الاصلاح عسكرياً في جنوب اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
كشفت مصادر اعلامية تابعة لحزب الاصلاح عن مشاورات حالية تجري بين قيادات الحزب المنخرطة في حكومة المرتزقة والقيادة التركية للتدخل عسكريا في اليمن بعد ما وصفه المصدر بفشل التحالف السعودي في اليمن.
وذكرت المصادر أن تركيا ابدت استعدادها للتدخل في اليمن ودعم مليشيات حزب الاصلاح في اي مواجهات مع الامارات في جنوب اليمن.
واشارت الى أن المشاورات افضت الى ترتيبات وتجهيزات لتقديم الدعم من أجل ما اسمته مواجهة الأطماع الخارجية المتسلطة على حكومة المرتزقة .
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