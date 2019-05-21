مقتل مسن يمني بطريقة بشعة في القاهرة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – القاهرة لقي مسن يمني الجنسية مصرعه على يد مجهول بمنطقة فيصل بالقاهرة. وقال شهود عيان أن شخص مجهول الهوية قام بتتبع المواطن اليمني الدكتور نجيب محمد طاهر الى ان وصل الى منزله بمنطقة الطالبية (ميدان الساعة) بفيصل بالقاهرة. Advertisements واضافوا أن الجاني قام بالدخول شقة اليمني وقام بتعذيبه وسحله ومن ثم شنقه. ومن ثم حضرت الشرطة الى مكان الحادث وباشروا بالتحقيق لمعرفة الجاني. وبحسب تقرير الشرطة المصرية تبين أن المجني عليه تعرض للخنق، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، ورجحت التحريات الأولية أن الجريمة تمت بدافع السرقة ، تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الجريمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .

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