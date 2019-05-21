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ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات السعودية في حي الرقاص بصنعاء

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

ارتفعت حصيلة ضحايا غارات طيران التحالف السعودي الاماراتي في حي (الرقاص) بصنعاء الى 8 شهداء جلهم اطفال عقب المجزرة التي ارتكبها الطيران السعودي الاماراتي الامريكي في حيّ الرباط وسط العاصمة صنعاء، الاسبوع الماضي.

و أفادت مصادر طبية بإستشهاد الطفل لؤي صبري نجل رئيس إتحاد الاعلاميين اليمنيين عبدالله صبري متأثراً بإصابته التي تعرض لها اثر المجزرة.

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ويعد لؤي الطفل الثاني من أبناء رئيس الاتحاد الذي ينضم الى ركب الشهداء جراء الغارات العدوانية على الحي السكني فيما لا يزال والده وبقية اسرته في المستشفى

وكانت وزارة الصحة اعلنت أنه بعد انتهاء عمليات انتشال الضحايا والجرحى من تحت الأنقاض بأن الحصيلة النهائية لضحايا الغارات وصلت الى ستة شهداء منهم أربعة أطفال من أسرة واحدة ورجلين فيما بلغ عدد الجرحى 71 منهم 27 طفلا و17 امرأة و27 رجلا.

ليستشهد بعدها اثنان من الجرحى اخرهم لؤي عبدالله صبري.

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