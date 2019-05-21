تنبأ هيكل عن مصير السعودية في اليمن يتحقق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

انتشر على مواقع التواصل الاحتماعي نبوءة تنبأ بها الصحفي والمؤرخ المصري محمد حسنين هيكل حول مصير السعودية ومآلها بعد وفاته.

وكتب محمد حسنين هيكل قبل وفاته ان السعودية ستحارب اليمن وستغرق السعودية في اليمن وينتصر اليمن وان لم يحصل هذا اخرجوا جثتي من القبر واحرقوها واحرقوا مؤلفاتي..

ان ما كتبه هيكل تحقق بالفعل فقد حاربت السعودية اليمن ضمن سياق اجندة صهيواميركية لارجاع ما اسمته “الشرعية” والتي تعني بحقيقتها ارجاع ثروات ونفط اليمن الى الجيب الاميركي والقبضة الاميركية، ولضعفها لجأت الى تشغيل مرتزقة من دول شتى واشركت بلدانا عديدة في تحالف العدون الذي اجتاز اليوم السنة الرابعة الى الخامسة دون تحقيق اي تقدم يذكر في ارض اليمن السعيد باهله بل العكس باتت السعودية ترجع القهقري يوما بعد اخر وغرقت في اليمن بهلاك جنودها ومرتزقتها بالضبط مثلما قال هيكل.. فهل تتعض وتسحب قواتها وتعتذر لابناء اليمن قبل ان تلفظ انفاسها؟

نقلا عن قناة العالم