مليشيات الاصلاح في تعز تقتحم منازل قيادات سابقة وسياسيين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز قالت مصادر اعلامية موالية للعدوان السعودي أن مليشيات حزب الاصلاح في تعز اقتحموا بيت محافظ تعز السابق في حكومة المرتزقة، الدكتور أمين أحمد محمود، في المسراخ ونهبوا محتوياته بما فيها قوارير الخمر التي عثروا عليها في منزله.

واشارت الى أن حزب الإصلاح يسعى الى تحويل تعز إلى أن تكون تورا بورا أخرى.

وكان المرتزق الدكتور أمين أحمد محمود، هاجم جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة، وقال: “لليوم الثالث وهم يحرقون منزلي ومنزل عمي الدكتور عبدالوهاب محمود ويعيثون فساداً في المنطقة”.

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