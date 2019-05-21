خاص.. انعدام كلي لمشتقات الألبان في تعز

انعدمت مشتقات الألبان في تعز، جنوب صنعاء 256كم، بشكل كلي من محلات المواد الغذائية والتموين.
وفي التفاصيل، تشهد مدينة تعز أزمة حادة في مشتقات الألبان منذ بداية شهر رمضان.
وشكا عدد من المواطنين في أحاديث متفرقة لمراسل "الخليج 365"، من استمرار انعدام مشتقات الألبان والتي يزيد الإقبال عليها في شهر رمضان.
واتهم مواطنون التجار باحتكار وإخفاء الزبادي والحقين وبعض أنواع الأجبان من الأسواق والمحلات الغذائية بهدف كسب مزيد من الأرباح على حساب احتياجات السكان.
وأضاف المواطنون، بأن بعض البقالات التي تتوفر لديها مشتقات الالبان خاصة الزبادي الذي يحتاجه المواطنين في شهر رمضان تبيعه بفارق سعر يصل 150 ريالاً للعلبة الواحدة.
وناشد المواطنون في تعز الجهات المختصة بسرعة التدخل وفرض الرقابة على التجار حتى لا يستغلون حاجة المواطنين بهذا الشكل آملين في توفير مشتقات الآلبان بأسرع وقت كونه ضرورة من ضروريات حياتهم اليومية.
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