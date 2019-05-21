مركز الملك سلمان يعلق على بيان برنامج الأغذية العالمي بشأن إنتهاكات الميليشيات

علق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على البيان الصادر من برنامج الأغذية العالمي يوم أمس الذي يدين فيه المليشيات الحوثية التي تمنع العاملين الإنسانيين من توزيع الغذاء علي المحتاجين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن،

وقال المركز في بيان له أنه طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها العاملة في اليمن مرارًا وتكرارًا بالوقوف والتصدي لانتهاكات مليشيا الحوثي الموالية لإيران التي تعترض المساعدات الإنسانية وتنهبها وتتلف بعضها.

وذكر البيان الصادر عن برنامج الأغذية العالمي يوم أمس أن المليشيات الحوثية التي تمنع العاملين الإنسانيين من توزيع الغذاء علي المحتاجين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن، وهدد البرنامج بوقف توزيع المواد الغذائية بسبب المخاوف من وقوع اختلاسات وعدم إيصال المساعدات لأصحابها وحظر قوافل المساعدات الغذائية ووضع العقبات أمام توزيعها، والتدخل في قوائم المستفيدين، بما يعوق عمل البرنامج وأهدافه.

وشدد المركز في بيانه نقلته وكالة الانباء السعودية على أنه آن الأوان أن يتخذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها أقوى الإجراءات والقرارات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه التصرفات غير الإنسانية والضغط على المليشيات الحوثية للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية لمستحقيها داخل المناطق التي يسيطر عليها, مؤكدًا في الوقت ذاته حرص المملكة ممثلة بالمركز على إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق اليمن بما فيها المناطق التي تسيطر عليها هذه المليشيات الخارجة عن القانون الدولي.