استهداف حوثي بالأسلحة الثقيلة على الدريهمي ومدينة الصالح في الحديدة

تعرضت مواقع عسكرية متفرقة تتمركز فيها ألوية العمالقة والقوات المشتركة في مديرية الدريهمي، بمحافظة الحديدة، وأخرى في مدينة الصالح لقصف مدفعي عنيف واستهداف بالأسلحة الثقيلة من قبل مليشيات الحوثي.

مصادر عسكرية ميدانية في وحدة الرصد والمتابعة أفادت عن قيام الحوثيين بشن قصف مدفعي عنيف على مواقع العمالقة ومواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق مديرية الدريهمي ، واستخدمت المليشيات خلال عمليات القصف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 82 ومدفعية الهاون من عيار 120 . وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت النار على المواقع من الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وأخرى من عيار 12.7 وبسلاح البيكا بشكل مكثف كما أطلقت النار من الأسلحة الرشاشة الخفيفة وبالأسلحة القناصة.

وفي مدينة الصالح التابعة لمديرية الحالي جنوبي مدينة الحديدة فقد استهدفت المليشيات المواقع العسكرية التابعة للعمالقة والقوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وقصفت بالقذائف المدفعية والصاروخية مواقع أخرى للقوات المشتركة.

واستخدمت المليشيات خلال عملية القصف والإستهداف صـوب المواقع قـذائف مدفـعية الهـاوزر الثقيلة وقـذائف آر بي جي وصواريخ ” لـو ” ، وصوبت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة والمتوسطة من عيار 23 وعيار 14.5 وعيار 12.7 ومن سلاح البيكا وسلاح البرجنيف نحو المواقع التابعة للقوات المشتركة وقوات العمالقة .

وتأتي هذه الخروقات المتواصلة ضمن سلسلة الإنتهاكات اليومية للهدنة الأممية وفي إطار التصعيد العسكري الواسع الذي تقوم به المليشيات على أكثر من محور في مختلف مديريات محافظة الحديدة ، إذ دأبت المليشيات على تعزيز مواقعها والدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة ومئات المقاتلين من المحافظات التي تقع تحت سيطرتها نحو جبهات عدة جنوبي.