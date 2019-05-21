غلاب يحذر من طموحات أردوغان وتهديدات إيران

حذر وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الثلاثاء، من طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخطر إيران.

وقال غلاب في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "طموحات أوردغان بتحويل الاخوان المسلمين في المنطقة والعالم الى ذراع تركي يجعلهم مستهدفين من الدول التي تتواجد فيها الحركة".

وتابع" ‏القصة لها علاقة بحماية الامن القومي لكل دولة على حدة وليست إيمان وكفر كما ان الدول الاكثر تأثيرا لن تسمح بتحويل تركيا الى دولة متحكمة بتنظيمات عابر للحدود".

‏ عن إيران ذكر غلاب أن "نظام ولاية الفقيه التهديد الاكثر خطرا على الشعب الايراني من اي قوة خارجية إقليمية او دولية ولم يعد النظام استجابة لمصالح ايران الوطنية".

وبين أن "‏تصدير الفوضى والارهاب وانتاج الحروب لدى النظام استراتيجية ثابته لاستمراره وأضرارها على شعب ايران وأمنه ومستقبله كارثية ايا كانت التحولات القادمة".