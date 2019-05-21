شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو .. لحظة اعتراض وتفجير صاروخ فوق مطار جدة وسط هلع المسافرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وسائل إعلام سعودية، اعتراض قوات الدفاع الجوي، اليوم الاثنين، صاروخين باليستيين الأول فوق مدينة الطائف، والآخر فوق مدينة جدة، وفق شهود عيان. أطلقتهما مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوردت صحيفة عكاظ السعودية الخبر دون مزيد من التفاصيل، بينما قالت في وقت سابق إن قوات الدفاع الجوي السعودي كانت اعترضت في وقت سابق صاروخا باتجاه مدينة الطائف.

وكانت صفحات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إن القوات السعودية اعترضت صاروخا فوق الطائف كان باتجاه مدينة مكة المكرمة، دون أن يصدر موقف رسمي سعودي بهذا الخصوص.