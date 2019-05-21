تعزيزات حوثية وإصابة جندي بجروح جراء قصف مكثف بالحديدة

دفعت مليشيات الحوثي بتعزيزات كبيرة نحو مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالتزامن مع قصف مكثف على مواقع العمالقة ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من المديرية.

وقال مصدر عسكري ميداني أن جنديا أصيب بجروح إثر قصف عنيف ومكثف شنته المليشيات على مواقع قوات ألوية العمالقة المتمركزة في تخوم المدينة.

وأضاف المصدر بأن المليشيات شنت قصف هو الأعنف مستخدمة القذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة صوب مواقع ألوية العمالقة مما أسفر عن إصابة جندي من قوات العمالقة بجروح..

واستهدفت المليشيات خلال قصفها العنيف أسواق شعبية في مديرية حيس ومنازل المواطنين ، مما سبب حالة من الهلع والخوف في أوساط المواطنين لا سيما النساء والأطفال بعد تساقط عشرات المقذوفات بالقرب من منازلهم..

يذكر أن المليشيات شنت منذ بدء الهدنة الأممية عدة محاولات للتسلل واختراق باءت جميعها بالفشل في إطار سعيها لإستعادة السيطرة على المديرية الواقعة جنوب الحديدة والتي سيطرت عليها قوات العمالقة في وقت سابق